Serie C Girone A: effetto Oddo, il Padova vince 2 a 0 contro l’Atalanta U23. Successo Pergolettese a Verona. Risultati finali e classifica aggiornata

Sono appena terminate le partite delle 20:45 del Girone A di Serie C, valevoli per la 36esima giornata di regular season. Il Padova di Massimo Oddo, che in settimana ha sostituito mister Torrente in panchina, torna alla vittoria e supera l’Atalanta U23 col risultato di 2 a 0. La Virtus Verona, invece, perde 1-2 in casa contro la Pergolettese.

PADOVA-ATALANTA U23 2-0 (Cretella, Fusi)

VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE 1-2 (Guiu, Tonoli, Danti)

CLASSIFICA

Mantova 79

Padova 73

Vicenza 62

Triestina 60

Atalanta U23 55

Legnago 54

Giana Erminio 50

Pro Patria 49

Trento 48

Pro Vercelli 47

Lumezzane 47

Renate 44

Virtus Verona 44

Albinoleffe 43

Arzignano 43

Pergolettese 41

Novara 39

Pergolettese 38

Fiorenzuola 37

Pro Sesto 31

Alessandria 19