Serie B, 7ª giornata: Benevento travolgente, frenano Modena ed Empoli. Risultati e classifica live, Palermo sempre primo

La settima giornata di Serie B entra nel vivo con i primi verdetti del sabato pomeriggio. Il Benevento conquista una vittoria importante contro il Vicenza, mentre il Modena è in svantaggio sul campo della Carrarese. Pareggio tra Ascoli ed Empoli, con il Padova avanti sulla Virtus Entella.

Il Palermo di Filippo Inzaghi resta al comando della classifica con 16 punti, in attesa dello scontro diretto contro il Mantova, secondo a quota 14, in programma alle ore 17:15.





Serie B, i risultati delle gare delle 15

Il risultato più netto arriva da Benevento, dove i giallorossi sono avanti per 2-0 contro il Vicenza. Un punteggio che, se confermato, consentirebbe ai campani di raggiungere il Modena a quota 13 punti.

Proprio gli emiliani stanno incontrando difficoltà nella trasferta contro la Carrarese, avanti per 1-0. Un risultato che permetterebbe ai toscani di salire a sette punti, allontanandosi dalle ultime posizioni.

Equilibrio invece nella sfida tra Ascoli ed Empoli, sul punteggio di 1-1. I marchigiani salirebbero a quota 12 punti, mentre i toscani raggiungerebbero quota sette.

Il Padova, infine, conduce per 1-0 contro la Virtus Entella e, con questi tre punti, raggiungerebbe quota dieci.

Risultati della 7ª giornata

Punteggi rilevati dalle schermate delle ore 15:43 del 17 ottobre. Le quattro gare del sabato pomeriggio risultano ancora in corso: non sono risultati finali.

Partita Risultato Stato Hellas Verona-Catanzaro 2-2 Finale Ascoli-Empoli 1-1 In corso Benevento-L.R. Vicenza 2-0 In corso Carrarese-Modena 1-0 In corso Padova-Virtus Entella 1-0 In corso Mantova-Palermo — Oggi, 17:15 Pisa-Cremonese — Oggi, 19:30 Juve Stabia-Südtirol — Domani, 15:00 Cesena-Avellino — Domani, 17:15 Sampdoria-Arezzo — Domani, 19:30

Serie B, la classifica aggiornata in tempo reale

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 16 6 2 Mantova 14 6 3 Modena 13 7 4 Benevento 13 7 5 Südtirol 12 6 6 Ascoli 12 7 7 Avellino 10 6 8 Pisa 10 6 9 Padova 10 7 10 Hellas Verona 8 7 11 Cesena 7 6 12 Carrarese 7 7 13 Empoli 7 7 14 Arezzo 7 6 15 Virtus Entella 6 7 16 Cremonese 6 6 17 L.R. Vicenza 5 7 18 Sampdoria 4 6 19 Catanzaro 4 7 20 Juve Stabia (-4) 2 6

Classifica provvisoria comprensiva dei risultati delle partite ancora in corso.

Palermo-Mantova, riflettori sullo scontro al vertice

Il programma del sabato proseguirà con la sfida più attesa della giornata. Alle 17:15 il Palermo farà visita al Mantova in un confronto diretto tra le prime due della classifica.

I rosanero, ancora imbattuti, hanno conquistato cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate. Il Mantova insegue a due lunghezze e proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare il primato.

La giornata proseguirà alle 19:30 con Pisa-Cremonese, mentre domenica si disputeranno le ultime tre partite del turno.