Donnarumma: «Palumbo è straripante, pronto per la Serie A. Gli auguro di fare il grande salto con il Palermo»

Alfredo Donnarumma promuove Antonio Palumbo e vede nel centrocampista rosanero un calciatore ormai pronto per il massimo campionato. L’attaccante, attualmente svincolato, ne ha parlato in un’intervista esclusiva concessa a Francesco Fedele per PianetaSerieB.it, soffermandosi sul suo ex compagno ai tempi della Ternana, sulla propria carriera e sulle prospettive future.

Il passaggio più significativo per i tifosi del Palermo riguarda proprio Palumbo. Nell’intervista realizzata da Francesco Fedele per PianetaSerieB.it, Donnarumma ha sottolineato la crescita tecnica e soprattutto mentale del centrocampista, considerandolo pronto per il salto di categoria.





«Antonio è un giocatore che in Serie B fa la differenza, è straripante. Alle volte, però, lo step mentale arriva dopo, nonostante le qualità siano già evidenti da tempo. Lui ora l’ha fatto, si percepisce da come gioca e da come affronta le difficoltà in partita. È completo ed è pronto per la Serie A, dove potrà dire la sua. Ha tanta fame e voglia di mettersi in mostra, secondo me è arrivato il momento del grande salto, gli auguro di poterlo fare con il Palermo e di essere protagonista anche al piano superiore».

Nel corso dell’intervista a PianetaSerieB.it, Donnarumma ha affrontato anche la questione relativa al possibile trasferimento al Giugliano, spiegando i motivi che hanno rallentato una trattativa inizialmente vicina alla conclusione.

«Mi sono allenato per dieci giorni con loro, avrei dovuto firmare a breve, ma è emerso un problema di liste e, in virtù di ciò, sarebbe stata necessaria la rescissione di uno degli elementi già in rosa. Questa dinamica si è prolungata e, ad oggi, siamo in alto mare. Sono due-tre giorni che mi sono fermato, la situazione è bloccata. Sembrava fatta, ma sembra non ci siano più i margini. Non mi va di dire che il tutto sia saltato, perché magari una soluzione emergerà tra qualche giorno, ma i discorsi al momento non sono proseguiti».

Spazio anche ai ricordi delle esperienze con Empoli e Catanzaro. L’attaccante ha ricordato con entusiasmo la promozione conquistata in Toscana e il particolare legame costruito con la tifoseria calabrese, nonostante il minutaggio limitato. Donnarumma ha inoltre spiegato di aver già ottenuto l’abilitazione da direttore sportivo e di essere impegnato nel corso UEFA B, guardando a un futuro ancora all’interno del mondo del calcio.

Nell’intervista firmata da Francesco Fedele su PianetaSerieB.it, l’ex attaccante della Ternana ha infine indicato quale ruolo preferirebbe ricoprire dopo aver concluso la carriera da calciatore: «In questo momento direttore sportivo, mi sento un po’ più predisposto. Detto ciò, bisogna anche farsi trovare pronti quando bussa un’opportunità: dovesse emergere la possibilità di lavorare come vice o collaboratore di qualche allenatore, potrebbe essere un’esperienza per capire per bene quello che posso fare da grande».