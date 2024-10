Serie B, rosanero alla ricerca della prima vittoria casalinga. Palermo-Reggiana Le quote dei bookmakers

La sfida tra Palermo e Reggiana, in programma domani alle ore 15:00 al “Renzo Barbera” per la decima giornata del campionato di Serie B, è una partita cruciale per entrambe le squadre. Il Palermo è alla ricerca della sua prima vittoria casalinga in questa stagione, dopo un inizio altalenante che ha lasciato i tifosi insoddisfatti. Il “Barbera”, da sempre un fortino per i rosanero, è diventato un terreno insidioso, dove la squadra di Alessio Dionisi non è ancora riuscita a esprimere il suo potenziale.

La Reggiana, dal canto suo, arriva a questa partita con l’obiettivo di confermare i progressi visti nelle ultime uscite e di continuare a raccogliere punti importanti. La squadra guidata da Massimiliano Viali ha dimostrato di essere un avversario ostico e ben organizzato, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra del campionato.

Le quote dei bookmakers danno il Palermo leggermente favorito, con valori che oscillano tra 1.70 e 1.80 per la vittoria dei padroni di casa, ma la Reggiana non va sottovalutata, con quote per il successo in trasferta che arrivano fino a 4.65, segno che le sorprese non sono da escludere.

I tifosi del Palermo sperano che questa partita possa essere l’occasione per sbloccare una situazione finora deludente davanti al pubblico di casa e rilanciare la corsa verso le posizioni di vertice della classifica di Serie B.

