Serie B: restrizioni dall’ONMS per quattro gare della 6^ giornata

Con l’avvio della nuova stagione di Serie B, riprende non solo lo spettacolo sul campo e sugli spalti, ma anche le misure di sicurezza adottate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Per alcune partite considerate a rischio, saranno imposte restrizioni ai tifosi in trasferta.

Ecco le decisioni per la prossima giornata di Serie B:

– Pisa-Brescia (21 settembre 2024): Vista la natura a rischio dell’incontro, sarà consentita la vendita dei biglietti ai soli residenti in Lombardia, esclusivamente per il settore ospiti e solo per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Brescia Calcio. I biglietti saranno incedibili e sarà potenziato il servizio di stewarding, oltre al rafforzamento delle misure di prefiltraggio e filtraggio.

– Spezia-Carrarese (22 settembre 2024): Anche in questo caso, la vendita dei biglietti per i residenti in Toscana sarà limitata al settore ospiti e riservata ai tifosi fidelizzati della Carrarese. Come per le altre partite a rischio, ci sarà un incremento del servizio di stewarding e delle procedure di sicurezza.

– Frosinone-Bari (22 settembre 2024): I biglietti per i tifosi pugliesi saranno venduti solo per il settore ospiti. Anche qui è previsto un potenziamento delle misure di controllo e del servizio di stewarding per garantire una gestione sicura della gara.

– Catanzaro-Cremonese (20 settembre 2024): Per questo match, i residenti della provincia di Cremona potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti. Come per le altre partite, sarà potenziato il servizio di stewarding.

Le misure mirano a garantire la sicurezza durante gli incontri ritenuti più a rischio, bilanciando il desiderio di partecipazione dei tifosi con la necessità di mantenere l’ordine pubblico.