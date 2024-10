Serie B: pari all’intervallo tra Cesena e Sampdoria

Il primo tempo della sfida tra Cesena e Sampdoria, valida per la 9ª giornata di Serie B, è stato ricco di emozioni e gol, con le due squadre che sono andate negli spogliatoi sul punteggio di 2-2.

Il Cesena ha iniziato con grande intensità, sbloccando il risultato al 13′ grazie a un gol di Prestia, servito perfettamente da Calò. La gioia dei padroni di casa è durata solo un minuto: al 14′, un sfortunato autogol dello stesso Prestia ha riportato il risultato in parità.

La Sampdoria ha approfittato della situazione e ha ribaltato il punteggio al 22′, quando Meulensteen ha firmato il gol del 2-1, completando una rapida ripartenza della squadra ligure. Il Cesena, però, non si è lasciato abbattere e ha continuato a spingere, trovando il gol del pareggio al 28′ con Adamo, ancora una volta su assist di Calò.

Nel finale di tempo, la partita è diventata sempre più fisica, con Ciofi del Cesena ammonito al 45’+1 per un fallo. Il primo tempo si è concluso con le squadre in perfetta parità, lasciando aperti tutti i discorsi per la ripresa.