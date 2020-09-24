Di seguito le designazioni arbitrali prima giornata di campionato di Serie b rese note dall’AIA sul proprio sito ufficiale:
BRESCIA – ASCOLI h. 14.00
ABBATTISTA
CALIARI – SCARPA
IV: AMABILE
COSENZA – V. ENTELLA h. 14.00
ILLUZZI
CARBONE – ANNALORO
IV: ROBILOTTA
CREMONESE – CITTADELLA Domenica 27/09 h. 15.00
MAGGIONI
LOMBARDI – PERROTTI
IV: SANTORO
FROSINONE – EMPOLI h. 14.00
MANGANIELLO
TARDINO – SCATRAGLI
IV: CAMPLONE
LECCE – PORDENONE h. 14.00
GIUA
PAGNOTTA – LOMBARDO
IV: MARINI
PESCARA – CHIEVO h. 14.00
RAPUANO
BOTTEGONI – SECHI
IV: BITONTI
REGGIANA – PISA Domenica 27/09 h. 21.00
PATERNA
MELI – DI IORIO
IV: PRONTERA
SALERNITANA – REGGINA h. 14.00
FABBRI
RASPOLLINI – CIPRESSA
IV: MARCHETTI
VENEZIA – LR VICENZA h. 16.00
MERAVIGLIA
PERETTI – DI VUOLO
IV: MARINELLI