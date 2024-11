Serie B: il Brescia vince a Marassi, Sampdoria battuta 0-1. Vince il Sassuolo sul Mantova. Risultati finali e classifica aggiornata

La giornata di Serie B ha riservato emozioni e risultati importanti per le squadre impegnate, con sfide intense che hanno delineato esiti decisivi per la classifica.

Sampdoria-Brescia 0-1

Il Brescia porta a casa una vittoria cruciale a Marassi contro la Sampdoria, con un gol che ha rotto l’equilibrio del match. La partita è rimasta senza reti fino al 69′, quando Bjarnason ha trovato l’occasione giusta per segnare e dare il vantaggio agli ospiti. Sul finale, al 90′, Jallow ha tentato di chiudere la partita con un secondo gol, ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco, mantenendo il punteggio sullo 0-1. La Sampdoria ha provato a recuperare, ma la difesa del Brescia è riuscita a difendere il vantaggio fino al fischio finale, ottenendo tre punti preziosi in trasferta.

Sassuolo-Mantova 1-0

Partita tirata e decisa da un unico episodio tra Sassuolo e Mantova, conclusasi con una vittoria di misura per i padroni di casa. Dopo vari tentativi, è stato Berardi al 63′ a spezzare l’equilibrio, trovando il gol che ha permesso al Sassuolo di portarsi in vantaggio. Il Mantova ha cercato di rispondere, ma senza successo. La difesa del Sassuolo ha retto fino alla fine, permettendo alla squadra di conquistare tre punti preziosi.

Ecco la classifica aggiornata:

Pisa – 27

Sassuolo – 25

Spezia – 24

Cesena – 18

Cremonese – 18

Juve Stabia – 17

Brescia – 17

Palermo – 16

Sampdoria – 15

Bari – 14

Catanzaro – 14

Carrarese – 13

Reggiana – 13

Salernitana – 13

Mantova – 13

Südtirol – 13

Cittadella – 12

Cosenza – 11

Modena – 11

Frosinone – 9