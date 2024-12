Serie A: tra Genoa e Torino finisce con un pari a reti inviolate. La classifica aggiornata

La sfida tra Genoa e Torino al Ferraris termina con uno 0-0 combattuto, caratterizzato da grande intensità ma poca incisività sotto porta. Entrambe le squadre hanno creato occasioni interessanti, senza però riuscire a concretizzarle, lasciando il risultato inchiodato sullo 0-0 fino al triplice fischio.

Il primo tempo ha visto il Genoa cercare di prendere il controllo della gara con un buon possesso palla, ma il Torino si è difeso con ordine e ha creato pericoli in contropiede. Il palo colpito da Vojvoda al 38′ è stato l’episodio più vicino al vantaggio nella prima frazione, mentre il Genoa ha risposto con un tiro di Frendrup ben parato da Milinkovic-Savic.

Nel secondo tempo, la partita si è mantenuta equilibrata, con entrambe le squadre a caccia del colpo vincente. Al 89′, il Torino aveva trovato il gol con Yann Karamoh, ma il direttore di gara Livio Marinelli, dopo aver ravvisato un fallo di mano, ha annullato la rete, scatenando le proteste dei granata. Negli ultimi minuti, le sostituzioni e le interruzioni hanno spezzettato il ritmo di gioco, senza permettere a nessuna delle due squadre di trovare lo spunto decisivo.

Il Genoa esce dal campo con un punto che lo tiene a distanza dalla zona pericolosa, mentre il Torino si rammarica per l’occasione sfumata nel finale. Una partita intensa ma senza vincitori, con entrambe le squadre che dovranno migliorare in fase offensiva per trasformare le occasioni in gol nelle prossime sfide.



Atalanta – 34

Napoli – 32

Inter – 31

Fiorentina – 28

Lazio – 28

Juventus – 26

Milan – 22

Bologna – 21

Udinese – 17

Empoli – 16

Torino – 16

Parma – 15

Genoa – 15

Cagliari – 14

Roma – 13

Lecce – 13

Verona – 12

Como – 11

Monza – 10

Venezia – 8