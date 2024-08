Serie A: reti inviolate all’intervallo in Bologna-Udinese e Verona-Napoli

Si sono appena conclusi i primi tempi di Bologna-Udinese e Verona-Napoli, due delle quattro partite di oggi valevoli per la prima giornata della Serie A 2024-25. In entrambi i campi le squadre vanno a riposo sul risultato di 0 a 0. I partenopei di Antonio Conte, in questa prima frazione di gioco, hanno provato a rendersi pericolosi ma con qualche timido tentativo, e l’occasione più importante viene creata da Anguissa, che di testa sfiora il vantaggio. Da segnalare gli infortuni di Kvaratskhelia per gli azzurri e di Serdar per gli scaglieri. Al Dall’Ara, invece, Orsolini, Moro e Ndoye hanno provato a ferire i bianconeri ma non basta per sbloccare il risultato.

