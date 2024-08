Serie A: flop Conte all’esordio, il Napoli cade 3 a 0 a Verona. 1 a 1 tra Bologna e Udinese. La classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite delle 18:30 di oggi, domenica 18 agosto, valevoli per la prima giornata di Serie A 2024-25. Il nuovo Napoli di Conte stecca all’esordio. Al Bentegodi il Verona si impone per 2 a 0 grazie alla rete di Locha Livramento e alla doppietta di Mosquera, mentre il Bologna non va oltre all’1 a 1 contro l’Udinese: al gol del vantaggio di Orsolini siglato su rigore risponde Giannetti, dopo l’errore dal dischetto di Thauvin.

La classifica aggiornata:

Verona 3

Milan 1

Inter 1

Fiorentina 1

Parma 1

Genoa 1

Bologna 1

Udinese 1

Monza 1

Torino 1

Empoli 1

Lecce 0 *

Venezia 0 *

Roma 0 *

Juventus 0 *

Atalanta 0 *

Lazio 0 *

Cagliari 0 *

Como 0 *

Napoli 0