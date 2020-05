Oggi giornata decisiva in Serie A, infatti è atteso per oggi il protocollo medico per la ripresa del campionato. Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera” le linee guida di questo protocollo saranno valutate dalla Figc il 28 maggio. Nel protocollo ci sarà maggiore frequenza di esami e tempi di quarantena che potranno essere modificati.