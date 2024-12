Serie A: Marusic regala la vittoria alla Lazio, Lecce sconfitto 1-2. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Lecce e Lazio. Parte bene la Lazio ma il Lecce è in partita. I biancocelesti fin dai primissimi minuti di gara cercando di offendere e di cercare il gol del vantaggio. I padroni di casa chiudono bene tutti gli spazi e la Lazio fatica a verticalizzare. L’episodio più importante capita sul finale dei 45′: calcio di rigore per i biancocelesti con Castellanos che trasforma. all’intervallo Lazio avanti 0-1. Nella ripresa il copione non cambia, con i biancocelesti che spingono. Il Lecce trova la rete del pari con Tete Morente al 50′. aLL’87’ la Lazio la vince con il destro volante di Marusic.

CLASSIFICA

Napoli 38**

Atalanta 37

Inter 34*

Lazio 34

Fiorentina 31*

Juventus 28

Bologna 28

Milan 26

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19**

Roma 16

Genoa 16**

Lecce 16

Parma 15

Como 15

Verona 15**

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10