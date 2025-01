Serie A L’indagine sulle scommesse, altre partite nel mirino dei pm

Udine – L’indagine legata al portiere dell’Udinese Maduka Okoye e alle scommesse effettuate durante la gara Lazio-Udinese dell’11 marzo scorso, vinta 2-1 dai biancocelesti, si allarga. Come riportato dal Messaggero Veneto, la Procura di Udine sta analizzando non solo l’incontro incriminato, ma anche altre partite in cui il portiere nigeriano è stato protagonista.

Il caso Lazio-Udinese

La partita sotto esame vede al centro una scommessa legata al cartellino giallo ricevuto da Okoye al 19’ del secondo tempo, proprio come indicato nella giocata sospetta. L’episodio è stato individuato dall’algoritmo della SNAI e ha portato alla segnalazione all’Agenzia Dogane e Monopoli, successivamente inoltrata alla Procura della Figc e poi alla Procura di Udine.

Gialli sospetti e partite analizzate

Sotto la lente d’ingrandimento della pm Maria Caterina Pace ci sono anche altri episodi di ammonizioni, tra cui quelle ricevute dal portiere nelle gare Bologna-Udinese del 28 aprile 2024 e del 18 agosto 2024, entrambe terminate 1-1. La Procura sta analizzando tutte le 37 presenze di Okoye in maglia friulana per verificare eventuali ulteriori anomalie legate a scommesse.

Indagati e perquisizioni

Oltre a Okoye, difeso dall’avvocato Maurizio Conti, sono coinvolti altri nomi: Diego Giordano, titolare dei Biffi; Mario Bordon, imprenditore; e Zhang Lingling, gestore del punto SNAI di viale Tricesimo. Tutti sono stati sottoposti a perquisizioni da parte della squadra mobile, alla ricerca di ricevute delle giocate sospette.

Possibili sviluppi futuri

Okoye è l’unico calciatore coinvolto al momento, ma non si esclude che l’inchiesta possa ampliarsi e interessare altri giocatori. La Procura federale attenderà la chiusura dell’indagine per valutare eventuali responsabilità sportive.

Uno scandalo che rischia di allargarsi

Il caso rappresenta un’altra ombra sul mondo del calcio, con la Procura e la Figc decise a fare chiarezza e a individuare eventuali ulteriori anomalie legate alle scommesse.