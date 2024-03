Serie A: ko per Ballardini. Sassuolo sconfitto 1 a 0 a Verona e perde nuovamente Berardi. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il lunch-match della 27esima giornata di Serie A tra Verona e Sassuolo. Esordio amaro per Davide Ballardini che non riesce a conquistare punti al Bentegodi con il suo Sassuolo. I neroverdi escono sconfitti dalla partita per 1 a 0 per via del gol di Swiderski e perdono, nuovamente, Domenico Berardi: rientrato oggi dopo un lungo infortunio, l’attaccante della Nazionale è uscito nella ripresa in lacrime. Si parla di un altro lungo stop che gli dovrebbe far rinunciare gli Europei con l’Italia.

Inter 69 punti (26 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 56 (27)

Bologna 48 (26)

Roma 47 (27)

Atalanta 46 (26)

Fiorentina 42 (27)

Lazio 40 (27)

Napoli 37 (26)

Torino 37 (27)

Monza 36 (27)

Genoa 33 (27)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (27)

Frosinone 23 (26)

Hellas Verona 23 (27)

Sassuolo 20 (27)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (27)