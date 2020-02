Fatto curioso quello che è accaduto durante Spal-Juventus. Al 68′ Rugani stande Missiroli in area bianconera, il VAR non funziona ma l’arbitro assegna il calcio di rigore comunicando con una radiolina a bordo campo. L’arbitro non è riuscito a comunicare a causa di un guasto all’auricolare: La Penna va poi a bordo campo per rivedere le immagini ma neanche il monitor si accende. Non sono mancate le polemiche.