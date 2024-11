Serie A: il rigore di Zaccagni piega il Cagliari, la Lazio vince 2 a 1 e aggancia la Fiorentina. La classifica aggiornata

Allo stadio Olimpico di Roma la Lazio batte il Cagliari 2 a 1 e si aggiudica il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I padroni di casa vanno subito in vantaggio grazie alla rete di Dia, il quale sfrutta un errore di Scuffet sulla punizione calciata da Pellegrini. I biancocelesti colpiscono anche un palo con Castellanos e provano, successivamente, a raddoppiare con Noslin e Isaksen, ma al 41′ la rete di Luvumbo, viziata da una deviazione decisiva di Gila, riporta il risultato sulla parità. Nella ripresa gli uomini di Baroni cercano nuovamente il vantaggio ma la difesa rossoblù resiste. Al 75′ però Zortea commette fallo su Pellegrini e causa un calcio di rigore che viene finalizzato da Zaccagni: il Cagliari non reagisce e anzi perde due uomini per le espulsioni di Mina e Adopo. Con questo successo la Lazio sorpassa la Juventus e aggancia la Fiorentina al quarto posto.

CLASSIFICA

Napoli – 25

Inter – 24

Atalanta – 22

Fiorentina – 22

Lazio – 22

Juventus – 21

Milan – 17*

Udinese – 16

Bologna – 15*

Torino – 14

Empoli – 14

Roma – 13

Verona – 12

Parma – 9

Como – 9

Cagliari – 9

Genoa – 9

Monza – 8

Venezia – 8

Lecce – 8