Serie A: il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Genoa. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo del match di Serie A tra Milan e Genoa. I rossoneri provano fin da subito a rendersi pericolosi. Leao accelera in diverse occasioni e sia Voliacco che Zanoli faticano a contenerlo. Il Genoa fatica ad affacciarsi in avanti ma riesce comunque a resistere alle avanzate del Milan. I tanti falli caratterizzano una sfida piuttosto fisica, con il risultato che però non riesce a sbloccarsi. All’intervallo il punteggio è di 0-0.

Nella ripresa il Milan prova ad aumentare i giri del motore e ad attaccare. Tante occasioni per i rossoneri che creano ma faticano a concretizzare. Prima Leao e poi Morata cercano di inventare la giocata vincente, ma senza mai riuscirci.

CLASSIFICA

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 31

Fiorentina 31

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 25

Milan 23

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16

Lecce 16

Genoa 16

Parma 15

Hellas Verona 15

Como 15

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10