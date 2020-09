Appena terminato il match tra Genoa-Crotone, gara valevole per la prima giornata di Serie A. La partita è terminata sul punteggio di 4 a 1 per i padroni di casa, grazie alle reti di Destro, Pandev, Zappacosta e Pjaca per il Genoa, mentre inutile la rete dei calabresi firmata Riviere.