Serie A: disfatta Frosinone, la Fiorentina vince 5 a 1 e aggancia la zona europea. La classifica aggiornata

Si conclude con un pesantissimo 5 a 1 della Fiorentina sul Frosinone il lunch match della 24esima giornata di Serie A. I viola partono subito forte e mettono le cose in chiaro nel primo tempo, segnando ben tre reti con Belotti (prima rete con la sua nuova maglia), Ikonè e Martinez Quarta. Nella ripresa ritornano al gol Nico Gonzalez e Barak, marcature intervallate dalla firma di Mazzitelli che rende meno amaro il risultato finale. L’unica nota negativa per Italiano è la squalifica di Martinez Quarta: il difensore salterà il delicato match di Bologna per diffida.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 60

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Roma 38

Lazio 37

Fiorentina 37

Bologna 36

Napoli 35

Torino 33

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo 20

Udinese 19

Cagliari 18

Verona 18

Salernitana 13