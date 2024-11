Serie A, Atalanta inarrestabile: Parma steso 3 a 1 e Inter agganciata in vetta. La classifica aggiornata

L’Atalanta continua a vincere. I bergamaschi espugnano lo stadio “Ennio Tardini” per 3 a 1 e volano al primo posto in classifica a 28 punti, raggiungendo così i campioni d’Italia dell’Inter. Il Parma subisce subito la rete dello svantaggio del solito Retegui, il quale insacca di testa sull’ottimo cross di Bellanova. I nerazzurri raddoppiano con Lookman ma il Var annulla tutto per fuorigioco, anche se nei minuti finali del primo tempo ci pensa Ederson a firmare il 2 a 0. Nella ripresa Cancellieri, servito da Mihaila, riapre la partita, ma aò 75′ Lookman trova la via del 3 a 1 e chiude i conti.

La classifica aggiornata:

Atalanta 28

Inter 28

Napoli 26

Fiorentina 25

Lazio 25

Juventus 25

Milan 19

Bologna 18

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma 12

Verona 12

Como 10

Cagliari 10

Genoa 10

Lecce 9

Monza 8

Venezia 8