Segre: «Il Palermo è stata sempre una squadra che mi ha suscitato interesse. Voglio i gol in A»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista a Jacopo Segre.

E’ sulle orme di Fabio Simplicio (8 gol) e Luca Rigoni (9), i due centrocampisti non rigoristi che hanno segnato di più con il Palermo, anche se in A. «Li seguivo quando ero ragazzino, il Palermo è stata sempre una squadra che mi ha suscitato interesse. Speriamo di continuare a segnare anche in A…».

Allora parliamo del record in Serie B: appartiene a un certo Eugenio Corini con 12 reti nell’anno della promozione in A, ma calciava rigori e punizioni. «Beh, allora togliamo rigori e punizioni e vediamo (ride )…».

Con i rigori come se la cava? «Lasciamo perdere, abbiamo Brunori, va bene così».

La doppia cifra è a portata di mano. Che ne dice? «Perché no? Prima devo pensare al bene della squadra, se i gol continuano ad arrivare sarebbe anche un bel traguardo».