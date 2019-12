Livio Scuotto, ex DS del Giugliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Ilrestodelcalcio.com”: «Palermo e Savoia? Credo proprio che sarà lotta a due fino alla fine, le altre squadre non mi sembra che abbiano le potenzialità per impensierire due corazzate del genere. – esordisce Scuotto – Col colpo De Vena il Savoia però ha spostato l’ago della bilancia dalla sua parte, parliamo di un top player della categoria, un ragazzo classe ’92 che aveva tantissime richieste tra Serie C e D. Un colpo eccezionale, per me assieme a Longo uno dei migliori della categoria, un innesto che sposta gli equilibri. ll Savoia ha preso un ragazzo di 27 anni che può tornare molto utile anche in caso di approdo in C. E’ stato il mio colpo più bello a Giugliano, ricordo che quando dissi a Sestile che avevamo chiuso lui si emozionò tanto. Ad inizio stagione, in chiave playoff e titolo, c’erano cinque-sei squadre una spanna sopra le altre: Palermo, Savoia, Acireale, Giugliano e i due club di Messina. Persi Sforzini e Santana per infortunio, credo che il Palermo lì davanti debba fare qualcosa di importante, anche solo per rispondere al grande colpo del Savoia. Una piazza come quella rosanero merita innesti di valore assoluto, top player di categoria superiore. De Vena? E’ come una dichiarazione d’intenti dei bianchi, penso che se volevano lanciare un segnale alla concorrenza lo hanno fatto nel miglior modo possibile».