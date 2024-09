Scomparsa Schillaci, il ricordo di Conte: «Per noi del sud è stato un emblema»

Il calcio italiano si stringe in lutto per la scomparsa di Totò Schillaci. L’ex calciatore, tra le altre della Nazionale italiana, è scomparso nella giornata di ieri 18 settembre all’età di 59 anni. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, che è stato anche compagno di squadra di Schillaci lo ricorda in sede di conferenza stampa:

«Prima di iniziare la conferenza vorrei rivolgere un pensiero a Schillaci: a soli 59 anni viene a mancare un calciatore e una persona, soprattutto per noi del sud, che è stato un emblema. E’ una persona che ce l’aveva fatta ad arrivare in alto e per noi del sud era un grandissimo esempio, sono rattristato e dispiaciuto. Ho avuto la fortuna di giocare con lui alla Juventus, io avevo 21 anni e lui era un calciatore affermato. Il pensiero va alla famiglia, era un’ottima persona.

Un ricordo o aneddoto? Ce ne sono tanti… Io ero appena arrivato a Torino, arrivavo da Lecce, da persona del sud avevo molto legato con lui che si era reso disponibile. Io in quel momento, quando arrivai alla Juventus, per me erano tutti campioni. Ero talmente rispettoso che non gli davo neanche del lei, ma del voi. Per me lui era un idolo nonostante fosse una persona umile che si mise subito a disposizione».