Schira: “Cremonese, pressing su Nasti. Concorrenza dalla Serie A”

Reduce dall’ultima esperienza in prestito con la maglia del Bari, Marco Nasti potrebbe nuovamente lasciare il Milan per trovare nuovamente continuità. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo “X”, il giovane attaccante rossonero sarebbe nel mirino della Cremonese. I grigiorossi sono in pressing per assicurarsi le prestazioni dell’ex giocatore biancorosso, sul quale però ci sarebbero anche alcuni club di Serie A. Intanto il Milan pensa di portare Nasti in Usa per valutarlo durante la tournèe estiva.

#Cremonese in pressing su Marco #Nasti, ma ci sono pure un paio di club di #SerieA interessati. Nessuna fretta nè da parte del ragazzo nè dello stesso #ACMilan: la scelta va ponderata bene. Intanto il #Milan è pronto a portare l’attaccante in USA per la tournée della squadra — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2024