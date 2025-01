Schira: “Cesena in pressing per Zuccon. Samp, in chiusura Altare”

Grandi manovre di mercato in Serie B: si muovono Cesena e Sampdoria. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Schira, il club romagnolo è in pressing per Federico Zuccon. Il centrocampista 21enne è attualmente un calciatore di proprietà della Juve Stabia ma la sua uscita potrebbe essere tutt’altro che impossibile. In casa blucerchiata, invece, la Sampdoria è vicina dal chiudere un colpo direttamente dalla Serie A. Si tratta di Giorgio Altare difensore del Venezia, la cui trattativa potrebbe concludersi in breve tempo.

