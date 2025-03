PAGHIAMO LA CLAUSOLA E PRENDIAMO KEAN: il primo colpo per lo Scudetto è lui | Maglia n°9 e OK della proprietà

Il primo colpo di mercato, per la prossima stagione, sarà Moise Kean: club pronto a pagare la clausola, maglia n° 9

Una ottima prestazione quella fornita, nel match di ritorno di Nations League, contro la Germania. Una doppietta che, però, non ha potuto evitare l’eliminazione dalla competizione targata Uefa.

Altri gol che, però, vanno ad aggiungersi alla sua importante stagione che sta effettuando. Soprattutto con la Fiorentina dove in questa stagione è diventato il punto di riferimento dei ‘Viola’ e, soprattutto, del popolo gigliato.

Ovviamente stiamo parlando di Moise Kean che, dopo anni di buio vissuti alla Juventus, si sta togliendo importanti soddisfazioni ed anche qualche sassolino dalla scarpa. Inevitabilmente il nativo di Vercelli diventerà, senza ombra di dubbio, l’uomo mercato in estate.

Lo sa benissimo il presidente Commisso che ha sempre creduto in lui e nelle sue potenzialità. Così come ben sa che in estate, al termine della stagione, saranno moltissimi i club pronti a bussare alla sua porta. In particolar modo di una società che lo vuole come principale rinforzo.

Kean da urlo, pronto a diventare uomo mercato in estate: con lui lo scudetto è assicurato

La clausola rescissoria dell’ex attaccante della Juventus sarà valida solamente per due settimane: precisamente dal 1 luglio fino al 15 dello stesso mese. Valore? Ben 52 milioni di euro per averlo. Altrimenti, dopo quella data, il prezzo potrebbe (quasi sicuramente) salire sempre di più. Il numero uno viola avvisa tutti. In particolar modo il Milan che sembra essere fortemente interessato al 25enne. I rossoneri vogliono dimenticare, quanto prima, questa stagione a dir poco deludente. L’obiettivo è quello di rivoluzionare la rosa e non solo.

Anche la dirigenza. Nel caso in cui dovesse arrivare, nel club di via Aldo Rossi, Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo allora i rossoneri potrebbero tentare l’assalto a Kean. I due, infatti, si conoscono molto bene. Soprattutto ai tempi della Juventus dove hanno lavorato insieme. Nonostante in rosa il Milan abbia un calciatore importante come Santiago Gimenez (che non sta rendendo al massimo), per l’attacco punterebbe sul nazionale azzurro che potrebbe lasciare Firenze dopo un solo anno dal suo arrivo.

Tutti pazzi per Kean, in estate sarà asta: la Fiorentina può cederlo

L’obiettivo di Kean, in questo finale di stagione, è quello di riuscire a portare la Fiorentina in una posizione di classifica importante. Senza dimenticare, inoltre, la voglia di arrivare in finale in Conference League (si tratterebbe della terza consecutiva) e di provare ad agganciare Retegui nella classifica marcatori.

Poi, in estate, verrà fatto il punto della situazione. L’ipotesi Milan è tutt’altro che semplice. Soprattutto bisogna capire dove si piazzerà la squadra di Conceicao che, attualmente, è fuori da ogni competizione europea in classifica.