Sassuolo-Palermo, Dionisi: «Contro la squadra più forte del campionato la differenza si è notata poco o nulla»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai termine della partita persa contro il Sassuolo ai microfoni del sito ufficiale del Club.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo giocato contro una squadra forte, ci siamo complicati il percorso della partita facendoci gol praticamente da soli. Siamo stati bravi a non subire il secondo gol subito, poi da li la squadra si è ripresa ha giocato. Nel secondo tempo non avevo la percezione che la partita potesse cambiare. Negli episodi siamo stati meno bravi. tre sconfitte consecutive? Prendiamone una per volta, lo sappiamo che ne abbiamo perse tre, sappiamo anche che la classifica non è positiva. Sappiamo di avere 21 punti, ma dobbiamo guardare la prestazione fatta contro la squadra più forte del campionato e devo dire che la differenza si è notata poco o niente. Sappiamo che i nostri tifosi pretendono tanto oggi ce l’hanno ricordato giustamente. Dobbiamo fare gruppo, fare squadra e cercare di essere più efficaci in tutti gli episodi. Come col Catanzaro se passi in svantaggio dopo pochi minuti la partita è in salita, dobbiamo essere più cinici. Bari? L’unico modo per alzare la testa è fare prestazione-risultato».