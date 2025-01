Sarai il nostro nuovo dirigente: Pavel Nedved torna da protagonista | Al lavoro dal 2 gennaio 2025

Nuova avventura in arrivo per Pavel Nedved, ricoprirà il ruolo di dirigente in un altro club: a breve l’ufficialità

Dopo poco più di due anni dalle dimissioni (insieme a tutti i componenti del consiglio d’amministrazione del club bianconero) dalla Juventus, Pavel Nedved è pronto ad iniziare una nuova ed emozionante avventura.

Sempre come dirigente, ruolo che ha svolto per tantissimi anni nella “Vecchia Signora“, dove è stato anche un elemento importante come calciatore per otto anni e dove ha chiuso la carriera calcistica.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il sito “Sports Digitale“. Una avventura diversa dalle altre e che ha svolto in Europa. Questa volta, infatti, il ceco approderà in un campionato del tutto nuovo e pronto a dire la propria nei prossimi anni.

A quanto pare non ci sono più dubbi, manca solamente la firma e, di conseguenza, l’ufficialità dell’accordo col suo nuovo club. Lavorerà a stretto contatto con una leggenda del calcio internazionale.

Nedved, nuova avventura in arrivo: a breve l’ufficialità

Pavel Nedved è pronto a ripartire. Non dall’Europa, bensì dall’Arabia Saudita. Non solo i top player restano affascinati dalle offerte provenienti dai club sauditi, ma anche i dirigenti. A quanto pare è sempre più vicino l’accordo con l’Al-Shabab. Club che è disposto ad offrirgli il ruolo di amministratore delegato. Come riportato in precedenza sarà il braccio destro di una leggenda del calcio come Fatih Terim.

Il turco ha preso il posto lasciato vacante da Vitor Pereira (che si è accasato al Wolverhampton pochi giorni fa) come allenatore. Un nuovo volto, quindi, è pronto ad impreziosire la “Saudi Pro League“. Nedved metterà a disposizione tutta la sua esperienza dopo essere stato vicepresidente della Juventus a partire dal 23 ottobre 2015. Con lui, in dirigenza, la società ha conquistato ben 9 scudetti consecutivi.

Nedved, nuova avventura in arrivo: dopo la Juventus ecco il nuovo club

Come riportato in precedenza il ruolo di vicepresidente lo ha avuto in carica fino al 28 novembre 2022. Poi le dimissioni, insieme al presidente Andrea Agnelli e tutti i dirigenti del CDA, per via del processo sportivo che lo ha visto implicato insieme alla dirigenza. La FIGC lo aveva inibito per 8 mesi. Dopo meno di un anno, precisamente il 23 maggio 2023, è stato prosciolto.

Durante un evento beneficio, svolto alcune settimane fa, aveva rilasciato una intervista al media “Express.cs” in cui il classe ’72 aveva rivelato: “Ho due offerte: una dalla Repubblica Ceca ed un’altra dall’estero“. A quanto pare il ruolo di ad dell’Al-Shabab lo assumerà dalle prime ore di questo nuovo anno appena arrivato.