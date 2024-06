“Sarà il mio ultimo Europeo, poi vado in pensione”: è finita all’improvviso | La storia della Nazionale italiana

L’annuncio ufficiale e il ritiro. Sarà il suo ultimo Europeo, poi andrà in pensione: avventura finita all’improvviso

I grandi eventi risaltano sempre le singole prestazioni. I protagonisti, con le luci dei riflettori addosso, riflettono grazie ai grandi appuntamenti e se ne appropriano, magari scegliendoli come palcoscenici dove brillare o salutare, come accaduto in tante occasioni e come accadrà anche quest’estate con l’Europeo tedesco.

Dopo Euro 2024 infatti, ci saranno tantissimi addii dolorosi per tante nazionali. Leggende delle rispettive selezioni, che insieme hanno sollevato trofei, gioito e pianto con un’intera nazione. Lo sanno bene i padroni di casa, ad esempio, che al termine del torneo saluteranno un gigante come Toni Kroos, ma anche i vicecampioni del mondo che diranno addio al top scorer ogni epoca dei francesi: Olivier Giroud.

Anche la nostra nazionale, che ha già subito importanti cambi generazionali, è pronta a salutare con questo Europeo una delle leggende che hanno accompagnato per anni e anni le notti magiche degli azzurri. L’annuncio è arrivato tramite una recente intervista a La Repubblica.

Addio a una leggenda della nazionale

Manca pochissimo all’inizio di Euro 2024, con l’esordio della Germania e del gruppo A, poi sarà la volta degli azzurri di sabato, pronti all’esordio contro l’Albania in un girone che rimane di ferro. A commentarlo ci saranno per milioni di appassionati non solo le reti private, ma anche quella pubblica, che per decenni ha raccontato le imprese della nazionale.

Su tutti un volto è sempre stato associato, nei tempi recenti ma anche da diverse generazioni, alla nazionale in tv. Stiamo parlando della intramontabile Paola Ferrari. Giornalista che per diverse edizioni ha condotto lo studio televisivo dei post e dei pre gara della nazionale italiana, che come raccontato a Repubblica commenterà il suo ultimo Europeo nel 2024.

Paola Ferrari: “Sarà il mio ultimo Europeo, vado in pensione”

La giornalista Paola Ferrari commenterà con “Notti Europee“, sulle reti Rai Sport, il suo ultimo Europeo. Lo ha confessato la stessa Ferrari in una recente intervista rilasciata per Repubblica. La donna infatti ha rivelato di avere deciso di andare in pensione fra tre anni, dunque questo sarà il suo ultimo Europeo accanto alla nazionale, con l’auspicio che si possa raccontare il mondiale americano nel 2026.

La nazionale in tv, raccontata dalla Rai per anni, perderà una commentatrice storica, che ha accompagnato generazioni di tifosi prendendoli per mano tra amichevoli, tornei prestigiosi, Mondiali ed Europei.