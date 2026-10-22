Sampdoria, D’Angelo è arrivato a Genova: visite mediche e firma fino al 2028

Luca D’Angelo è arrivato in città e si prepara a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina blucerchiata. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono arrivate le prime immagini del tecnico a Genova.

Luca D’Angelo è arrivato a Genova. L’allenatore si appresta a diventare la nuova guida tecnica della Sampdoria, prendendo il posto di Corradi e dando ufficialmente il via alla nuova fase del percorso blucerchiato.





Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono state diffuse le prime immagini del tecnico in città, dove si prepara a completare gli ultimi passaggi prima di iniziare a lavorare con la squadra.

Il programma prevede innanzitutto le visite mediche, dopodiché D’Angelo raggiungerà la sede della Sampdoria per la firma del contratto. L’accordo, secondo quanto emerso nelle scorse ore, avrà una durata fino al 2028.

Una volta completate le formalità, il nuovo allenatore si trasferirà al centro sportivo Mugnaini, dove nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento alla guida dei blucerchiati.

Per D’Angelo comincia dunque una nuova sfida, con l’obiettivo di mettersi subito al lavoro e dare una nuova direzione alla Sampdoria. L’arrivo a Genova segna il primo passo concreto della sua avventura sulla panchina doriana.