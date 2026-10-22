Palermo, al via la riqualificazione del campetto di Borgo Vecchio. Anello: «Un altro importante impianto restituito alla città»

Prosegue l’impegno del Palermo FC e del City Football Group per la riqualificazione degli spazi sportivi cittadini. Sono stati avviati i lavori di recupero del campetto di Borgo Vecchio, nell’ambito del progetto “Palermo in the Community”, promosso dal club rosanero in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Ad annunciarlo è stato Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo, che ha comunicato anche lo svolgimento di un primo sopralluogo con tecnici e formatori specializzati del City Football Group, arrivati appositamente da Manchester.





«Avviati i lavori di riqualificazione del campetto sportivo a Borgo Vecchio nell’ambito del progetto “Palermo in the Community” promosso dal Palermo FC e realizzato in sinergia con l’amministrazione comunale. Primo sopralluogo insieme con tecnici e formatori specializzati del City Football Group arrivati apposta da Manchester».

L’intervento segue quello realizzato nel quartiere della Magione, dove a giugno è stato riaperto il campetto sul quale, da bambini, giocavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

«Dopo la riapertura a giugno del campetto della Magione dove giocavano da piccoli i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, restituiremo alla città un altro importante impianto di quartiere. Ringrazio il Palermo FC e i vertici del City Football Group per la proficua collaborazione che punta a rafforzare il legame tra squadra, istituzioni e territorio».

Il progetto punta dunque a valorizzare un altro spazio sportivo di quartiere, proseguendo la collaborazione tra il Palermo, il City Football Group e il Comune per favorire le attività sportive e rafforzare il rapporto con il territorio.