Salernitana, respinto il ricorso per la squalifica di Kallon: tornerà col Palermo

Non arrivano buone notizie per la Salernitana per quanto riguarda la squalifica di quattro giornate rimediata da Yayah Kallon, espulso per proteste nella partita contro la Sampdoria, valevole per la terza giornata. La Corte d’Appello del Tribunale Sportivo Nazionale ha respinto il ricordo dei granata, che puntavano alla riduzione della sanzione di una giornata. Il giocatore dei campani dovrà dunque saltare le sfide contro Reggiana e Catanzaro e tornerà dunque a disposizione per il match contro il Palermo.

