CONTINUA COSÌ E TI CONVOCO SICURAMENTE: Spalletti non può fare a meno di chiamarlo | Miglior centrocampista italiano in assoluto

New entry tra le fila della Nazionale italiana: stregato il ct Luciano Spalletti, le ultime prestazioni del centrocampista confermano il suo stato di grazia.

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti, com’è noto, è uscita sconfitta dal doppio confronto con la Germania ai quarti di finale di UEFA Nations League. Oltre a privare gli azzurri della possibilità di disputare la fase finale della competizione, questo risultato li ha condannati al girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in cui è inserita la Norvegia di Haaland.

Un cliente scomodo, che – potendo scegliere – sarebbe stato indubbiamente meglio evitare, ma al tempo stesso alla portata della nostra rappresentativa, che non può in alcun modo fallire l’accesso al campionato del mondo per la terza edizione consecutiva. Il nostro ct lo sa bene ed è per questo che sta monitorando con grande attenzione le prestazioni di alcuni calciatori in particolare.

Ce n’è uno che si trova in uno stato di forma a dir poco strepitoso e che potrebbe davvero rivelarsi utile alla nostra causa. Il tecnico di Certaldo continua a seguirlo, conscio di come un talento del suo calibro possa divenire un’arma tattica preziosa, da sfruttare al meglio per irrobustire la tonnara di mezzo.

Il centrocampista in questione, peraltro, abbina alla fisicità un grande senso del gol e una tecnica non così comune fra i suoi colleghi di reparto. Probabilmente, in questo momento, è nella top 5 dei migliori mediani del campionato di Serie A e, supportato da numeri e giocate, non può non rientrare a pieno titolo nel novero dei papabili per un posto in Nazionale.

CONVOCATO IN NAZIONALE: il ct Spalletti non ha dubbi

Già in occasione delle prossime sfide contro Norvegia e Moldavia, valide per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026, il nome e il cognome del giocatore in questione potrebbero campeggiare nell’elenco dei convocati. Sarebbe sicuramente un traguardo bellissimo per la sua carriera, oltre a un riconoscimento meritato alla sua costanza, alla sua dedizione e alle sue doti.

Il diretto interessato, interpellato in merito a tale ipotesi, ha esternato tutto il suo entusiasmo, ma chiaramente l’ultima parola spetterà al commissario tecnico. Se arriverà la chiamata, con ogni probabilità, si aprirà un nuovo, lungo capitolo della storia azzurra.

È il miglior centrocampista di Serie A: Spalletti pronto a convocarlo

Stiamo parlando di Rolando Mandragora, attualmente in forza alla Fiorentina e nuovo detentore del primato di presenze europee con indosso la maglia viola.

Intervistato dai colleghi di “Sky Sport” a margine della gara d’andata dei quarti di finale di UEFA Conference League contro il Celje, l’ex Juventus ha ribadito che si tratta del momento migliore della sua carriera, aggiungendo di “sperare tanto” in una convocazione in Nazionale.