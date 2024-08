Rui Patricio a parametro zero: torna in Serie A per la lotta salvezza | Tutto vero

Rui Patricio potrebbe rimanere in Serie A. Il portiere a parametro zero va in provincia a lottare per la salvezza

È stato uno dei primi titolari fedeli a Mourinho a saltare con l’arrivo di De Rossi in panchina. Diventato un vero problema per la retroguardia giallorossa, Rui Patricio è stato messo ai margini per fare posto a Svilar, vera rivelazione del girone di ritorno dello scorso campionato.

Il portoghese ha lasciato Roma consapevole di non potere ottenere un rinnovo, sia per questioni ambientali, sia a causa delle brutte prestazioni dello scorso anno, Su di lui però ci sarebbero alcuni club della Serie A e dall’estero pronti a offrirgli un nuovo contratto.

Probabilmente l’ultimo improntati della sua lunghissima carriera. Il giocatore non disdegnerebbe la permanenza in Italia, e un club che lotta per la salvezza potrebbe garantirgli minuti improntati durante la stagione, se non la titolarità. Ecco chi è interessato al portiere ex Roma, che ha risolto il contratto lo scorso 30 giugno.

Rui Patricio riparte dalla Serie A

A parametro zero dunque, il portoghese potrebbe rappresentare per tanti club di Serie A una buona opportunità di risparmio. Su di lui ci sarebbero oltre che le offerte in patria, in Portogallo, anche alcune squadre italiane. Tra cui come riporta Gianluca Di Marzio anche il Monza.

Dopo l’addio di Di Gregorio infatti, il Monza è ancora alla ricerca di un portiere titolare, e non è ancora stato ufficializzato il numero 1 per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport dunque, l’ex Roma sarebbe uno dei profili più interessanti per i brianzoli, che però potrebbero ingaggiare il portoghese a una condizione.

Monza, Rui Patricio a una condizione

Come trapelato in queste ore, il Monza ha chiesto informazioni all’entourage del giocatore per sondare il terreno. I primi contatti sono andati avanti nelle scorse ore, ma il club prima vorrebbe affondare il colpo per Keylor Navas.

L’ex PSG infatti, che ha concluso la sua esperienza in Francia lo scorso giugno, è adesso libero da contratto e Galliani che ha recentemente compiuto 80 anni porrebbe regalare a Nesta l’ex Real Madrid. Qualora non andasse in porto l’operazione, allora si potrebbe virare su Rui Patricio, che rimane un’opzione concreta in caso di fumata nera per il potere costaricano.