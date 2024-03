Ricoverato a Palermo giovane studente di Agrigento con la meningite: era tornato dalla gita in Toscana

Uno studente di 13 anni di un istituto di Agrigento è stato ricoverato nel week end in terapia intensiva in un ospedale di Palermo, come riportato dal Giornale di Sicilia.

Il ragazzo era stato in viaggio d’istruzione con la sua classe in Toscana e, al ritorno, ha accusato i primi sintomi che hanno portato all’individuazione della diagnosi. L’Asp di Agrigento, come da prassi, ha disposto una profilassi antibiotica per compagni di classe e docenti ed l ceppo di meningococco che lo ha colpito sarebbe stato già individuato.