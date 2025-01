Repubblica: “Piove dentro lo stadio. Il Comune al Palermo «I lavori fateli voi»”

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo oggi in edicola, il Comune di Palermo ha deciso di affidare al club rosanero i lavori di impermeabilizzazione della copertura dello stadio Renzo Barbera. L’intervento, stimato in circa 200 mila euro, sarà compensato con i crediti che il Palermo vanta nei confronti dell’amministrazione per gli interventi già effettuati.

Il rifacimento della copertura si è reso necessario a causa delle infiltrazioni peggiorate con le recenti piogge, che hanno reso inagibili alcune aree dello stadio, tra cui la tribuna stampa. Come spiega Tripi, il Comune ha scelto questa soluzione per far fronte all’impossibilità di sostenere direttamente i costi, pur riconoscendo al Palermo il diritto al rimborso delle somme anticipate. Tuttavia, i tempi stretti e la necessità di condizioni climatiche favorevoli complicano ulteriormente la situazione.