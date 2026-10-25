Repubblica Palermo: “Rosa, sfida alla Carrarese occasione per allungare. Ma Inzaghi non si fida”

Il Palermo torna al Renzo Barbera dopo oltre un mese e si prepara ad affrontare una Carrarese reduce da due vittorie consecutive contro Padova e Modena. Una sfida che Filippo Inzaghi considera particolarmente insidiosa, nonostante il divario in classifica tra le due formazioni. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il tecnico rosanero vuole evitare qualsiasi calo di concentrazione e chiede alla squadra una prestazione di alto livello per proseguire la corsa verso la Serie A.

«Quella con la Carrarese è la peggior partita possibile che ci potesse capitare, faremmo un errore a sottovalutarla. Abbiamo bisogno di capire se siamo maturi, ma avrei preferito incontrare il Verona o altre. La Carrarese sta bene, è in forma. Sembra tutto scontato, ma bisogna tenere le antenne dritte altrimenti rischiamo di fare brutta figura».





Come sottolinea Alessandro Geraci sulle colonne di Repubblica Palermo, i toscani dovranno fare a meno dell’allenatore Guido Pagliuca e del suo vice, entrambi squalificati. In panchina siederà il match analyst Riccardo Carbone, ma Inzaghi non considera le assenze avversarie un vantaggio sufficiente per abbassare la guardia.

«Quella di Carrara è una compagine forte, ben allenata e in fiducia. Ci vorrà il miglior Palermo di sempre per trovare il successo. La nostra squadra può ancora migliorare molto ed essere più continua durante la gara; cercheremo di applicare correttivi dove necessario. Ogni incontro è un esame, spero di vedere il solito rendimento».

Il Palermo è atteso da tre partite in otto giorni, ma l’attenzione dell’allenatore è rivolta esclusivamente alla sfida del Barbera. Secondo quanto evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Inzaghi pretende continuità dopo il successo di Mantova e non vuole concedere spazio a passi indietro.

«Abbiamo fatto bene tante cose fino ad ora, ma ciò non conta. Se non vinciamo, la prova di Mantova vale zero. So come va questo mondo: al primo passo falso ci salteranno tutti addosso. Continuiamo con l’umiltà e con la forza che sappiamo di avere. Entreremo col coltello tra i denti perché ogni appuntamento è complicato. Siamo in crescita costante e possiamo solo far meglio. Voglio una gran prestazione, non accetto passi indietro».

Sul fronte della formazione, restano alcune situazioni da valutare. Barba non ha ancora recuperato, mentre Palumbo sarà assente per un problema al polpaccio accusato durante i festeggiamenti per il gol di Hernani a Mantova. Bani, alle prese con un dito rotto e costretto a utilizzare un tutore, sarà valutato fino all’ultimo. «Ha iniziato ad allenarsi solamente venerdì, prenderò una decisione in extremis. In quel ruolo ho due garanzie come Magnani e Peda, quindi devo valutare tutto. Palumbo ha sentito indurire il polpaccio esultando al gol di Hernani: non ci sarà, speriamo di riaverlo mercoledì. Pierozzi, invece, è completamente recuperato», ha spiegato Inzaghi.

Come conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Barbera si prepara a un’altra giornata di grande partecipazione, con il pubblico rosanero pronto a sostenere la squadra. Inzaghi guarda al percorso intrapreso senza nascondere le difficoltà: «Stiamo trovando le nostre certezze. Dobbiamo fare più punti dello scorso anno e non sarà semplice. La strada, però, sembra ben tracciata, anche se esistono sempre le insidie».