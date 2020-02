L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Licata. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3, ma il passaggio al 3-4-3 è facilmente attuabile. In difesa davanti a Pelagotti ci saranno Doda, Peretti, Lancini e Crivello; a centrocampo con Martin in cabina di regia, che sembra in vantaggio su Mauri, Langella e Martinelli; in attacco Felici, Sforzini e Floriano hanno più possibilità di giocare dall’inizio rispetto a Silipo, Lucca, Ricciardo e Ficarrotta.