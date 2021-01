L’edizione odierna di “Repubblica” parla del momento delicato del Palermo.

Ogni volta, dopo il rodaggio concluso con successo, bisogna lanciare il motore rosanero a pieni giri, ma subentra un guasto.





Se fosse una gara di durata, insomma, il Palermo non sarebbe affidabile. Sei vittorie, sei pareggi, sei sconfitte, diciannove gol fatti e altrettanti subiti hanno portato ventiquattro punti nella classifica dei rosanero, noni, con due punti di margine sul Francavilla, primo fra i club fuori dalla zona play-off.

«Dobbiamo analizzare la situazione per capire cosa è successo – ha detto a caldo Boscaglia – la squadra ha avuto un comportamento che non ci aspettavamo».

Sul fronte mercato, se il Palermo non cede nessuno, ha un solo posto libero in rosa per eventuali rinforzi. Sono tornati d’attualità, i nomi di Marco Crimi, centrocampista classe 1990 che Boscaglia ha avuto all’Entella, e Antonio Di Gaudio, attaccante classe 1989 fuori lista a Verona.