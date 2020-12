L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla possibile stretta anti-Covid 19.

Natale e Capodanno in zona rossa. O, comunque, con pesanti divieti di movimento e ristoranti chiusi anche a pranzo. Il clamoroso pacchetto di nuove misure restrittive finisce a sera sul tavolo del governo.





La prima opzione prevede l’istituzione di una zona arancione nazionale. Ciò comporta l’estensione del divieto di uscita dal proprio comune e la chiusura totale di ristoranti e bar. Il secondo scenario istituisce negli stessi giorni una zona rossa per l’intero Paese. Esiste una terza possibilità, più soft: affiancare alla chiusura di bar e ristoranti un rafforzamento del coprifuoco per l’intero periodo di festa. Scatterebbe alle 18 o alle 20 e bloccherebbe cenoni, aperitivi e feste in abitazioni private.