Arriva l’annuncio, Felice Saladini è il nuovo proprietario della Reggina.

Il club ha convocato un incontro con la stampa il giorno dopo l’ok del Tribunale e l’uscita allo scoperto dello stesso patron dell’Fc Lamezia Terme, presente quest’oggi in riva allo Stretto, in visita al Centro Sportivo Sant’Agata.

Ecco le parole del nuovo presidente:

«Grazie dell’accoglienza sotto questo sole bellissimo. Abbiamo concluso poco fa il passaggio delle quote con cui acquisisco le quote del club, stiamo già lavorando affinché poter iscriverci al campionato. Non è stata un’operazione semplice però non potevo tirarmi indietro di fronte alla possibilità che un altro patrimonio sportivo così importante si potesse disperdere. La Reggina è un patrimonio della Calabria. Ho un’idea di calcio che coinvolga persone oneste, con uno spirito sportivo leale. Reggio merita di calcare grandi palcoscenici. È una società che deve lavorare per avere un consiglio d’amministrazione importante, che sia garanzia di legalità, competenza, passione sportiva. È da qui che voglio far ripartire la Reggina».