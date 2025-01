Reggiana-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti. Le info

Domenica 26 gennaio il Palermo affronterà la Reggiana al Mapei Stadium. Attraverso i propri canali ufficiali, i granata hanno pubblicato le modalità di acquisto dei tagliandi:

“È attiva la prevendita dei biglietti per il match AC Reggiana – Palermo FC. La gara in programma domenica 26 gennaio alle ore 15:00 presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” è valida come ventitreesimo turno della stagione regolare di Serie BKT.

I titoli d’accesso sono acquistabili presso i punti vendita Vivaticket, online sul sito https://www.vivaticket.com/it e presso il Reggiana Official Store negli orari di apertura:

LUNEDÌ – chiuso

MARTEDÌ – dalle ore 15:00 alle ore 19:00

MERCOLEDÌ – dalle ore 15:00 alle ore 19:00

GIOVEDÌ – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

VENERDÌ – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

SABATO – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

DOMENICA – chiuso

PREVENDITA SETTORE OSPITI

La prevendita per i 4000 posti disponibili nel Settore Ospiti sarà attiva fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara”.