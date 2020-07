Il Real Madrid festeggia la vittoria della Liga, ma fa discutere un episodio accaduto durante la gara contro il Villareal. Infatti, al momento del rigore, Sergio Ramos ha stupito tutti calciando il penalty di seconda offrendo a Benzema la possibilità del tiro in porta, peraltro andato a segno, ma l’arbitro ha deciso di far ripetere l’esecuzione, dato che il francese era in area prima del tocco del compagno.