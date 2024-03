Quincy Promes arrestato a Dubai: rischia l’estradizione e il carcere in Olanda

Quincy Promes è stato fermato all’aeroporto di Dubai per non aver prestato soccorso dopo un incidente stradale.

Su di lui pendeva già un mandato di cattura internazionale per traffico internazionale di droga. Per il quale ora rischia l’estradizione in Olanda e l’obbligo di scontare la pena: sei anni di carcere. Il tutto è stato riportato dalla stampa olandese: “Promes è stato arrestato per un reato locale e non per la vicenda olandese”.