Primavera: poker Palermo, contro la Salernitana finisce 4-2

Nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 2, il Palermo ha trionfato con un convincente 4-2 contro la Salernitana. La partita, giocata il 9 novembre 2024, ha visto i padroni di casa partire subito con il piede giusto, assicurandosi i tre punti grazie a un’ottima prestazione offensiva e a un ritmo intenso che ha messo in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti.

Primo Tempo: Subito in vantaggio

La gara è cominciata con il botto per i rosanero, che sono passati in vantaggio già al 2° minuto. Il Palermo è riuscito a sorprendere la difesa della Salernitana segnando rapidamente l’1-0, dimostrando la propria voglia di prendere subito il controllo del match. La Salernitana, però, non si è fatta intimidire e ha trovato la rete del pareggio al 32°, ristabilendo momentaneamente l’equilibrio sul punteggio di 1-1.

Ma il Palermo non ha lasciato il primo tempo senza segnare ancora: al 45° minuto, i siciliani sono tornati avanti, chiudendo la prima frazione sul 2-1, grazie a una rete che ha dato una spinta morale importante per affrontare il secondo tempo con maggiore fiducia.

Secondo Tempo: Palermo accelera e chiude la partita

Nel secondo tempo, il Palermo ha continuato a spingere e ha trovato il terzo gol al 54°, aumentando il distacco e mettendo ulteriore pressione alla Salernitana. A quel punto, i campani hanno mostrato qualche difficoltà a contenere l’attacco palermitano, e i rosanero ne hanno approfittato, portandosi sul 4-1 al 66° minuto, segnando quella che sarebbe stata la rete decisiva per mettere al sicuro la vittoria.

Nonostante il passivo, la Salernitana ha mostrato orgoglio e determinazione, riuscendo a segnare la seconda rete al 73°, portando il risultato sul 4-2, che però si è rivelato insufficiente per riaprire il match.