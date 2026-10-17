Prima pagina Tuttosport: “«La Juve ha tutti contro»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Spalletti vede i fantasmi

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Prima pagina Repubblica Palermo: “I rosa sbancano pure Mantova”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo vince a Mantova Ora dietro i rosa c’è il vuoto”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo fa il vuoto: +5 sulla seconda”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Qui comanda l’Inter”

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Prima pagina Tuttosport: “Fila 100, ritorno al futuro”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tresoldi per il Milan”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tir fermi, incubo rifornimenti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caro gasolio, si fermano i tir parte la sfida a Salvini”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame da grande”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un due tre Cisse”

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Prima pagina Tuttosport: “In due è un’altra storia”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Gasolio, lotta ai rincari E i Tir ora si fermano”

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Repubblica: “Mantova-Palermo 0-2, le pagelle. Gran parata di Perin, Ranocchia in ombra”

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Repubblica: “Due lampi del Palermo. I rosa sbancano Mantova e lanciano la prima fuga”

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Tuttosport: “Mantova-Palermo 0-2, le pagelle: Segre e Palumbo i migliori, Johnsen e Pohjanpalo bocciati. Inzaghi da 6,5”

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Tuttosport: “Palermo, è fuga in vetta: +5 sul Mantova. Segre e Hernani lanciano la corazzata di Inzaghi”

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Roma-Genoa, Ultimo in Curva Sud con il cappello del Palermo: selfie e abbracci con i tifosi giallorossi

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