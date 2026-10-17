Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo vince a Mantova Ora dietro i rosa c’è il vuoto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Secondo successo di seguito in trasferta: in gol Segre ed Hernani

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo fa il vuoto: +5 sulla seconda”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Qui comanda l’Inter”

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Prima pagina Tuttosport: “Fila 100, ritorno al futuro”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tresoldi per il Milan”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tir fermi, incubo rifornimenti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caro gasolio, si fermano i tir parte la sfida a Salvini”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame da grande”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un due tre Cisse”

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Prima pagina Tuttosport: “In due è un’altra storia”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Gasolio, lotta ai rincari E i Tir ora si fermano”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il mago è Johnsen”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “All’Ars una manovra dimezzata”

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Gazzetta dello Sport: “Segre top. Le pagelle di Mantova-Palermo”

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Gazzetta dello Sport: “Palermo, partenza da record e fuga in vetta. Inzaghi vince con maturità, la capolista se ne va”

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Serie B, oggi si chiude la 7ª giornata: Palermo in fuga a +5, Pisa terzo. Programma e classifica aggiornata

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Palermo, Inzaghi lancia l’OPA sulla Serie B. Rosanero spietati a Mantova, fuga da record

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Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo 0-2. Le pagelle”

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