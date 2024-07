Prandelli: «Italia? Rischia di non andare al Mondiale»

Cesare Prandelli. Intervistato da ilfattoquotidiano.it, l’allenatore ha parlato del momento del calcio in Italia soprattutto in vista della gare di qualificazione per il prossimo Mondiale.

«Spagna? La Spagna è l’unica nazionale che ha la forza di rispettare la sua cultura. Si comincia da bambini e si va avanti fino a quando si ha la forza di stare in campo. Le altre nazionali sono figlie di un processo di globalizzazione: si gioca tutti allo stesso modo. Ci divertiamo di meno. Italia? Per federazione e lega è arrivato il momento di sedersi attorno a un tavolo e considerare il problema. La nazionale è la squadra più importante e bisogna fare sistema. Fino a quando le istituzioni più importanti perseguiranno solo gli interessi propri, non si andrà da nessuna parte. Rischio di non andare al prossimo Mondiale? Se non si farà sistema, il rischio è fondato. Dimissioni? Mi feci da parte perchè mi sembrava giusto e doveroso».