Possanzini presenta Modena-Mantova: «L’obiettivo è la salvezza, pensare ai playoff sarebbe un errore»

Sabato 1 febbraio alle ore 17:15 il Mantova giocherà in casa del Modena in occasione della 24esima giornata di Serie B. Intervenuto in conferenza stampa, Davide Possanzini ha rilasciato le seguenti parole sulla gara e sugli obiettivi stagionali dei biancorossi:

«Spero che sia una bella partita, degna della cornice di pubblico che ci sarà. Vogliamo fare una prestazione di livello, contenti di giocarci una gara così importante in un contesto così. Ogni gara ha una storia sua, sono gare così belle da giocare e ricche di tensione sportiva che non ho avuto bisogno di stimolarli. Sul piano tecnico, invece, abbiamo lavorato e studiato puntando su quelle cose che possono darci benefici, limando ciò che invece ci ha dato fastidio nelle ultime gare. Il Modena è una squadra molto equilibrata, ordinata e che si sa difendere bene. Con un blocco difensivo basso e con attaccanti che sanno sfruttare gli spazi. Abbiamo massimo rispetto per loro e sarà una gara complicatissima. Sugli obiettivi dico che il nostro obiettivo è la salvezza, con tutto quello che potrà arrivare in più dovrà essere vissuto con leggerezza. Se ci dimentichiamo da dove arriviamo e quali sono i nostri reali obiettivi sbagliamo. Nessuna ossessione e la salvezza come obiettivo in testa. Pensare ai playoff come un reale obiettivo significa perdere di vista la realtà».